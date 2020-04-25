الولايات المتحدة تستأثر بـ"ربع" وفيات كورونا عالمياً

المصدر: واشنطن - د ب أ

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم أكثر من مليونين و800 ألف، ووصل عدد الوفيات إلى 197 ألف وفاة، كان نصيب الولايات المتحدة منها حتى الآن أكثر من الربع، بعدما بلغ عدد حالات الوفيات أكثر من 52 ألف حالة بها.



وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المرضى من تناول أدوية الملاريا التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وارتفعت الإصابات بين أفراد طاقم سفينة سياحية بدون ركاب رست في اليابان، بينما تستعد المسارح في كوريا الجنوبية لاستئناف أنشطتها.



وسجلت الصين 12 حالة إصابة جديدة، 11 منها قادمة من الخارج، مع 29 حالة لم تظهر عليها الأعراض.



وشهدت إسبانيا وإيطاليا أقل عدد من الوفيات منذ خمسة أسابيع ، بينما تعتزم بلجيكا تخفيف إغلاقها بدءًا من شهر مايو المقبل.