بالفيديو.. رئيس دولة يفشل في ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة أثناء حديثه عن أهميتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ارتدى الكمامة على عينيه، قبل أن يرتديها بشكلها الصحيح، في فيديو لكلمة تحدث فيها عن أهمية اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يؤكد فيه أهمية ارتدائها.

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, ha demostrado lo bien que le ha enseñado Pedro Duque a ponerse la mascarilla pic.twitter.com/zZTJm0cOAA

وقام رامافوسا بإعادة الكمامة إلى مكانها الصحيح، بعد أن واجه صعوبة في تثبيتها على أذنيه في بادئ الأمر.

وحقق مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت وسمَيْ "MaskOnChallenge#" و"CyrilMaskChallenge#"، حيث نشر متابعون مقاطع فيديو، يفشلون بها عمداً في ارتداء الكمامة.