مفتي لبنان يشكر الإمارات على مساعداتها الإنسانية

المصدر: بيروت ■وام

وجّه مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، على تقديمها يد العون والمساعدة لكل محتاج ومعوز وملهوف. وأكد دريان في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن اللبنانيين يحملون في قلوبهم كل محبة واحترام وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقيادتها الرشيدة، معرباً عن اعتزازه باختيار دار الفتوى لتقوم بتوزيع المساعدات التي تسلمتها من خلال سفارة الإمارات في لبنان على من تجده محتاجاً ويستحق المساعدة.

وقال: «ليس غريباً على دولة الإمارات، المعروفة بإنسانيتها، سعيها الدائم في تقديم المساعدة والعون لكل محتاج ومعوز وملهوف، فهي لا تفرق في دعمها بين أحد من اللبنانيين على مدار العام، خصوصاً في شهر رمضان، من تقديم مساعدات عينية وغذائية ومالية للمحتاجين والمساكين والأيتام، شعوراً منها بقساوة الوضع المعيشي الذي يمر به اللبنانيون، والذي اشتدت قساوته مع جائحة كورونا».