هيئة طبية تحذر من استخدام مضادات الملاريا في علاج «كورونا»

المصدر: واشنطن - د. ب.أ

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية اليوم الجمعة، من استخدام دواء مضاد للملاريا لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلة إنه قد يشكل مخاطر على القلب.

وقالت الإدارة: «لم يثبت أمان وفعالية هيدروكسي كلوروكوين وكلوروكين في علاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد» كوفيد 19«.

ويجب أن يقتصر استخدام الدواء على التجارب السريرية أو لعلاج مرضى معينين في المستشفى» بموجب ترخيص الاستخدام المتخصص في حالات الطوارئ.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن القيمة المحتملة لمضادات الملاريا، بما في ذلك خلال تصريحاته بالبيت الأبيض أثناء المؤتمرات الصحافية.

وتشير أدلة تم جمعها عبر شهادات وروايات شخصية إلى أن إصراره العلني دفع المرضى إلى البحث عن الدواء من أطبائهم.

وأشارت الأبحاث الحديثة إلى مشاكل عضوية محتملة للأشخاص الذين يستخدمون الدواء، ولا سيما مشاكل القلب.