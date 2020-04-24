1500 إصابة مؤكدة بـ «كوفيد-19» في الجيوش الفرنسية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

كشفت أرقام قدمتها المديرة المركزية للخدمة الصحية في الجيش الفرنسي أن هناك 1500 إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في صفوف الجيوش، بمن في ذلك 1000 بحار على متن حاملة الطائرات شارل ديغول، أثبتت التحاليل أنهم يحملون فيروس كورونا المستجد.

وقالت الطبيبة العامة، مارلين غيغاكس جينيرو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، صدر بيان بشأنها أمس، إنه حتى 21 أبريل «كانت هناك 1500 إصابة مؤكدة في الجيوش، بينها نحو 15 في غرف الإنعاش».

وذكرت أن بين هؤلاء 1081 بحاراً من المجموعة المحمولة جواً التي تنتمي إليها حاملة الطائرات شارل ديغول. وهؤلاء أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس، ومازال 15 منهم في المستشفى العسكري في تولون، موضحة أن «ثلاثة منهم في العناية المركزة»، بزيادة بحار واحد على حصيلة سابقة للجيش.

وفي بيان منفصل أمس، تحدث رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، الذي أدلى بإفادته في الجمعية الوطنية الأربعاء أيضاً، عن إصابة بعض الجنود بـ«كوفيد-19» في عملية برخان لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل، حيث ينتشر 5100 جندي فرنسي.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية في الثاني من أبريل أن أربعة ضباط فرنسيين من برخان ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الأركان أمام اللجنة إن «الحالات القليلة» التي تم تحديدها بين القوات المنتشرة في الساحل «ليس لها أي تأثير على العمليات». وأضاف «تم تنفيذ عمليات التبديل، ووضع جميع الجنود الآن في حجر لأسبوعين قبل نشرهم». وأشارت المديرة المركزية لخدمة الصحة خلال جلسة الاستماع إلى الجهود التي بذلتها هذه الهيئة للإسهام في التحرك الوطني لموجهة الوباء.

1000

بحار على متن «شارل ديغول» أثبتت التحاليل إصابتهم بـ«كورونا».

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