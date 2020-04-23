برسالة لبشار الأسد.. زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، في ظل الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إنه بحسب الإعلام الكوري الشمالي الرسمي، "أتت رسالة الزعيم للأسد كرد على أمنيات بعثها الثاني للأول في مناسبة الذكرى الـ108 لميلاد الزعيم السابق، كيم سونغ الثاني، ولم تتضمن الرسالة معلومات حول صحة كيم جونغ أون.

واعتبرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أنه لا توجد علامات غير طبيعية في الشمال تدل على سوء صحة الزعيم كيم يونغ أون، وقالت إن جارتها تحتفل بأعياد ميلاد وتبعث رسائل لسورية وكوبا، وذلك حسب وكالة "يونهاب".

وقال مسؤول في الوزارة: "لم نلحظ أي علامات غير طبيعية... نحن نراقب الإعلام الكوري الشمالي، ونرى خطابات بين القادة ومراسلات وأعياد ميلاد وغيرها".

واستند المسؤول الكوري الجنوبي إلى إعلان الإعلام في كوريا الشمالية، أن البلاد ترسل رسائل شخصية للعديد من قادة الدول الأجنبية، بما فيها سورية يوم السبت، وزيمبابوي يوم الأحد، وكوبا يوم الاثنين.

وأفاد المسؤول، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية تسير أعمالها كالمعتاد بدون أي علامات غير طبيعية، وذلك وسط تكهنات أثارتها وسائل إعلام غربية حول صحة الزعيم الشمالي كيم يونغ أون.