مساعد هشام عشماوي في قبضة الجيش الليبي

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، القبض على إرهابي مصري يدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي "محمد السنبختي" و"أبوخالد منير".

وأعلن المسماري، خلال مؤتمر صحافي الليلة الماضية، أن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على إرهابي مصري، يقاتل في صفوف الميليشيات في طرابلس، مشيراً إلى أنه كان مساعدًا للإرهابي هشام عشماوي، الذي نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحقه في 4 مارس الماضي.

وذكر أن الإرهابي المذكور تم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة طرابلس، وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة بنغازي.

وأوضح المسماري أن الإرهابي المصري واحدا من أهم الإرهابيين الخطرين ويماثل الإرهابي هشام عشماوي في خطورته، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر.

وأشار ناطق الجيش الليبي إلى أن المذكور لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة قضايا إرهاب.

ولفت إلى أنه كان يتم رصده ومتابعته في منطقة غوط الشعال بالعاصمة منذ سبتمبر 2019.