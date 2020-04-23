طائرة تجسّس أميركية فوق كوريا الجنوبية لمراقبة بيونغ يانغ

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

ذكر موقع أميركي لتتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، أمس، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، طبقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

وأضاف موقع «إيركرافت سبوتس» في تغريدة له أنه تم رصد طائرة طراز «آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت» تابعة لسلاح الجو الأميركي في السماء فوق سيؤول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.

وكان هذا النوع من الطائرات قد تم رصده آخر مرة يوم الاثنين الماضي، الذي جاء في أعقاب عمليات مراقبة من قبل طائرة «إي-8سي» التابعة لسلاح الجو وأخرى طراز «بي-3 سي» التابعة للبحرية، حسب الموقع الالكتروني.

وكانت الولايات المتحدة قد سمحت بإطلاق العديد من طائرات التجسس، فوق شبه الجزيرة الكورية بمعدل أكثر من الأشهر الأخيرة، بعد أن سعت بيونغ يانغ لتعزيز إمكاناتها الدفاعية وسط تعثر محادثات نزع السلاح مع واشنطن.

من جهة أخرى، تجاهلت كوريا الشمالية ما يتردد عن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس، وذلك عقب أن أفادت تقارير إعلامية أميركية بأنه في حالة حرجة.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أول من أمس أن جونغ أون، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاماً، ليس في حالة جيدة عقب خضوعه لعملية في القلب، ويتلقى العلاج حالياً.

ولم تُشر وسائل الاعلام الكورية الشمالية، أمس، إلى مكان الزعيم الكوري الشمالي أو آخر ظهور علني له.