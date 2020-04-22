40 مليون طفل باكستاني حرموا التطعيم بسبب «كورونا»

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

ذكرت تقارير، أمس، أن عشرات الملايين من الأطفال الباكستانيين لم يحصلوا على تطعيم ضد شلل الأطفال، بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، ما أثار مخاوف من إمكانية إصابة المزيد من الأطفال بهذا المرض هذا العام.

وقال مسؤول بارز بالبرنامج: «لقد ألغينا حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، المقررة الشهر الجاري، بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا».

ولم يحصل ما لا يقل عن 40 مليون طفل، أقل من خمسة أعوام على التطعيم. وقد جرى تعليق حملات التطعيم حتى يونيو المقبل.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال هذا العام وصلت إلى 21 حالة.