السعودية توصي بأداء «التراويح» في البيوت وتجنّب «الإفطار الجماعي» خلال رمضان

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت الكويت، أمس، إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع، بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما دعت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان في البيوت، إذا أوصت الجهات المختصة في كل بلد بذلك، مع تجنب التجمعات ومنها الإفطار والسحور الجماعيان.

وتفصيلاً، قالت هيئة كبار العلماء في السعودية في بيان، أمس، إنه مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، ومع ما يشهده العالم من جائحة «كورونا»، فينبغي للمسلمين أن يكونوا مثالاً يقتدى في القيام بعباداتهم، مع التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضافت، أنه بناء على ما ثبت في التقارير الطبية الموثقة، المتعلقة بهذه الجائحة، التي أوضحت سرعة انتقال العدوى بين الناس بما يهدد أرواحهم، وأهمية تقيد الناس بالتدابير الاحترازية والوقائية، فإنها توصي عموم المسلمين بوجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها.

وقالت الهيئة إن على المسلم أن يصلي الفريضة والتراويح في بيته، إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد الذي يقيم فيه بذلك، وأن يجتنب التجمعات نظراً إلى أن التجمع يعد السبب الرئيس لانتشار العدوى، بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعيان.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية عن تسجيل 1088 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9362 حالة، وتسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 97 وفاة، وتسجيل 69 حالة شفاء، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1398 حالة.

إلى ذلك، بدأت الكويت، أمس، إعادة مواطنيها من الخارج، بعد انتظار دام أسابيع، بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا»، فيما طلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمة نقلها تلفزيون الكويت: «أشدد على إخواني وأبنائي العائدين، وبكل الحزم، الالتزام التام بتعلیمات السلطات الصحیة، خصوصاً فترة الحجر المؤسسي والمنزلي، وعدم الاختلاط حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره».

وأضاف: «كلي أمل بأن یكونوا على قدر المسؤولیة وتحملها، عرفاناً ووفاء للوطن، ولتجنب المساءلة القانونیة والإجراءات الجزائیة».

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، البدء في إعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أنحاء العالم، وفق خطة أقرها مجلس الوزراء، الاثنين الماضي.

وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من الكويت وإليها، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس «كورونا».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإجلاء 19 يوماً، وتتضمن إجراءات صحية ووقائية عدة، لضمان صحة العائدين وسلامة المجتمع.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، أعلن أن المرحلة الأولى، التي بدأت أمس، ستشمل الكويتيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا، ثم تليها مراحل لإجلاء بقية المواطنين.

وتتضمن الإجراءات إخضاع جميع القادمين للفحص الطبي مع توفير «حجر مؤسسي»، لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس، في حين ستتم متابعة حركة الآخرين عبر تطبيق هاتفي وسوار، للتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1751 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى سبع.