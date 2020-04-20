عدد إصابات «كورونا» الجديدة في الصين يتراجع مجدداً

المصدر: بكين - رويترز

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مجدداً، حيث سجلت الصين، أمس، 16 إصابة جديدة بالفيروس، ولم تسجل أي حالات وفاة، بينما ظلت السلطات على حذرها من احتمال عودة قوية لتفشي المرض، وواصلت مراقبة الوضع في إقليم هيلونغ جيانغ بشمال شرق البلاد.

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية في البلاد، أمس، مذكرة تطلب تطوير القدرات الخاصة بإجراء الفحوص وجودتها في عموم البلاد، وأظهرت بيانات اللجنة أن تسعاً من بين حالات الإصابة الجديدة في الصين هي لأشخاص جاءوا من الخارج.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ب«كورونا» في بر الصين الرئيسي إلى 82 ألفاً و735 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 4632 وفاة.

وشهد إقليم هيلونغ جيانغ بشمال شرق الصين ارتفاعاً في عدد المسافرين المصابين القادمين من روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويسعى جاهداً الآن لاحتواء قفزة في عدد الإصابات المحلية.

وسجل هيلونغ جيانغ 39 من حالات الإصابة المحلية الجديدة في الأيام الـ10 الأخيرة، أي أكثر من 50% من الحالات المحلية الجديدة المسجلة في البر الرئيسي خلال الفترة نفسها، والبالغ عددها 73، ومعظم الإصابات لها علاقة بحالة إصابة وافدة من الخارج في مدينة هاربين عاصمة الإقليم.

وللمساعدة في احتواء المرض، نصحت حكومة هيلونغ جيانغ على موقعها على الإنترنت بتجنب التجمعات العائلية، وحذرت من العدوى في المستشفيات، ومن البطء في نقل تقارير التحريات المتعلقة بانتشار المرض.

وتعتبر حالياً كل المناطق في إقليم هوبي بوسط البلاد بما يشمل مدينة ووهان، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، مناطق منخفضة المخاطر.

وفي دعوتها لتحسين آليات إجراء الفحوص، قالت لجنة الصحة الوطنية إن كل المستشفيات العامة الكبرى تحتاج لأن يكون لديها معامل تحاليل تفي بمعايير معينة، ويمكنها أن تجري فحوص «كورونا» بشكل مستقل.