بوتين يأمر بتوقع يومي لانتشار «كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد مع تسجيل روسيا ما يقرب من 5000 حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

ووفقاً لقرار بوتين الذي نشره موقع الكرملين الإلكتروني على الإنترنت، يتعين على الحكومة «تقديم توقعات على المدى القصير لعدد المواطنين الذين قد يصابون بعدوى كوفيد-19»، وتقديم تلك التقديرات بشكل يومي.

كما طلب الرئيس الروسي من وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات حول إمكانية استخدام وسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبدأت حالات الإصابة بالمرض في روسيا بالارتفاع بشكل حاد في أبريل بعد أن كانت أقل كثيراً من الدول الأوروبية في الغرب في المراحل الأولى من التفشي.

وقالت روسيا أمس، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصاً بعد تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة. وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.

وقال المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا إن موسكو، التي يقطنها 12.7 مليون نسمة، وأصبحت بؤرة تفشي كورونا في روسيا، وأول منطقة روسية تفرض إجراءات العزل، سجلت 2649 حالة إصابة جديدة، بما يرفع عدد الحالات فيها إلى 20754، و21 وفاة.

لكن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قال إن إجراءات العزل العام التي فرضت للمرة الأولى في مارس تؤتي ثمارها.

وكتب على موقعه: «معدل انتشار المرض في المدينة يزيد لكن ليس بسرعة كبيرة، وهو أبعد ما يكون عن أسوأ السيناريوهات».