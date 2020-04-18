بأحرف كبيرة على "تويتر".. ترامب يدعو إلى تحرير 3 ولايات أميركية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن برنامج جديد لمساعدة المزارعين الأميركيين الذين يعدون بغالبيتهم ناخبين أوفياء له وتضرروا بشدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داعيا إلى التمرد على إجراءات العزل الرامية لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة حوالى 37 ألف شخص في أول اقتصاد في العالم.



وبمعزل عن مؤتمره الصحافي اليومي الذي يكرسه عادة لمهاجمة خصومه، عبر ترامب في تغريدة عن دعمه لمتظاهرين احتجوا على أوامر الحجْر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، داعيا إلى "تحرير" ثلاث ولايات أميركية حكامها ديموقراطيون.



وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في تويتر "حرروا مينيسوتا!"، "حرروا ميشيغان!" و"حرروا فرجينيا!". وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديموقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم.



وجاء ذلك بينما تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالوباء، ال700 ألف، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 ألفا و773 من بينها سجلت 3856 وفاة في الساعات ال24 الأخيرة وتشمل حالات "مرتبطة على الارجح" بكوفيد-19.



وانتهز الرئيس الأميركي فرصة مؤتمره الصحافي اليومي حول فيروس كورونا ليعلن عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 19 مليار دولار للأرياف.



وقال ترامب الذي يأمل في انتخابه لولاية رئاسية ثانية في اقتراع نوفمبر المقبل: "سنطبق برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من أجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يواجهون عواقب الوباء العالمي".