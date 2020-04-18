«توقّع سلبي» من «الصحة العالمية» بشأن إصابات «كورونا» في إفريقيا

المصدر: عواصم - وكالات

قال مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا قد يقفز من ألوف حالياً إلى 10 ملايين حالة خلال فترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر طبقاً لنموذج إحصائي مؤقت.

وأوضح مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أإفريقيا، ميشيل ياو، أن هذا التنبؤ المؤقت قابل للتغيير، مشيراً إلى أن أسوأ التوقعات لتفشي وباء إيبولا لم يتحقق لأن الناس غيروا سلوكياتهم في الوقت المناسب.

وتابع لممثلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عن بُعد «الأمر مازال في حاجة لتدقيق. من الصعب وضع تقدير على المدى البعيد نظراً لأن السياق يتغير كثيراً وكذلك الحال بالنسبة لإجراءات الصحة العامة، عندما تُنفذ بشكل كامل يمكن أن يكون لها تأثير بالفعل».

وسجلت أفقر قارات العالم أكثر من 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، ونحو 900 حالة وفاة حتى الآن، وهذا عدد قليل نسبياً مقارنة ببعض مناطق العالم الأخرى، غير أن هناك مخاوف من أن يربك ذلك الخدمات الصحية الضعيفة بالقارة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي: «نخشى من أن يواصل الفيروس الانتشار في دول (القارة). الأعداد ترتفع كل يوم».

وتباطأ انتشار الفيروس في جنوب إفريقيا، التي بها أكبر عدد من حالات الإصابة في القارة، بعد أن بدأت في تطبيق إجراءات عزل عام مشددة، لكن دولاً أخرى، مثل بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر، شهدت حالات وفاة أعلى من المتوسط.

وأوضحت مويتي أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع السلطات في تلك الدول لتحسين رعاية المرضى وتقليل الوفيات.

وحذّرت مويتي من أن وقف الرئيس دونالد ترامب التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية سيضر بمكافحة أمراض أخرى فتاكة، مثل شلل الأطفال وفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز والملاريا.

وقالت مويتي: «التأثير المحتمل للقرار سيكون كبيراً جداً بالنسبة لمجال مثل القضاء على شلل الأطفال» في وقت تقترب فيه إفريقيا من إعلان القضاء على المرض.

وأضافت مويتي: «يحدونا أمل كبير في إعادة النظر (في وقف التمويل)، لأن حكومة الولايات المتحدة شريك مهم، ليس فقط من الناحية المالية، فهي شريك استراتيجي مهم أيضاً».

وقالت في المؤتمر الصحافي، إن المنظمة تحتاج إلى 300 مليون دولار لمساعدة الحكومات الإفريقية على مواجهة فيروس كورونا.