أميركا: وفيات "كورونا" تتخطى الـ30 ألفاً

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تخطّت وفيات فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة 30 ألفاً، اليوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).

وسجّلت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، في اليومين الأخيرين حصيلة قياسية للوفيات اليومية، في حين تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على أراضيها 640 ألفاً.

وتعد مدينة نيويورك أكبر بؤرة للوباء في البلاد، وقد أعلنت الثلاثاء تسجيل 3778 وفاة إضافية "مرجّحة" بكوفيد-19.

والخميس تعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالكشف عن خارطة طريق لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل تدريجي.