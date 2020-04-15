تجارب صاروخية جديدة لكوريا الشمالية

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صواريخ عدة، يشتبه في أنها صواريخ كروز، باتجاه بحر اليابان، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي.

وأكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن الصواريخ، التي أطلقت أمس، حلقت فوق بحر اليابان، قبل أن تسقط في المياه.

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، في بيان: «أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات عدة، نشتبه في أنها صواريخ كروز قصيرة المدى».

وأضافت: «كوريا الجنوبية، وأجهزة الاستخبارات الأميركية، تحلل عن كثب المسائل المتعلقة» بإطلاق هذه المقذوفات.

وتأتي التجارب الكورية الشمالية قبل يوم من الذكرى الـ108، لولادة مؤسس الجمهورية الشعبية، كيم إيل سونغ، جدّ الزعيم الحالي للبلاد كيم جونغ أون.

وجاءت، كذلك، قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية، في وقت تتركز فيه أنظار العالم على وباء كوفيد-19، الذي لاتزال بيونغ يانغ بمنأى عن تفشيه حتى الآن.

وفي السنوات الماضية، قامت كوريا الشمالية، التي تمتلك السلاح الذري، بتجارب عدة لصواريخ باليستية، تطلق على ارتفاعات عالية، وتسقط بسرعة فائقة على هدفها مدفوعة بقوة الجاذبية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تهدف لإرغامها على وقف برامجها النووية والباليستية المحظورة.