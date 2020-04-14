بومبيو: واشنطن تسعى إلى "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، وسط تهديداتها بحجب مساهماتها المالية للمنظمة فيما يشهد العالم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار إعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الاميركي للمنظمة الدولية التي تتصدر التصدي للوباء القاتل.

وتعتبر الولايات المتحدة المتبرع الأكبر للمنظمة إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي.

وقال بومبيو لإذاعة فلوريدا: "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. ولكن للأسف، فإنها لم تبل بلاء حسناً هذه المرة".

وأضاف: "نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين".

وتقول إدارة ترامب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.



وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادا إلى تصريحات أطباء صينيين، إنها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين.



ويرى معارضو ترامب في الداخل الأميركي أنه يسعى إلى العثور على كبش فداء بعد تعرضه للانتقادات بسبب معالجته للوباء بعد أن قال في إنه "تحت السيطرة الكاملة"، ولكنه أدى الآن إلى وفاة أكثر من 23500 شخص في الولايات المتحدة، أي أكثر من أي مكان آخر في العالم.