تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧«كورونا» المستجد، وتسجيل ست وفيات جديدة، و44 حالة تعافٍ، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 805 حالات.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح بذلك العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727، وعدد الوفيات أربعة، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء.

وسجلت الكويت 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الحالات المصابة فيها إلى 1300، وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتين، كما ارتفع مجموع المتعافين إلى 150 شخصاً.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 120 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 75 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1746 حالة، ولفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 196 حالة.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، أمس، أن 13% من الإصابات بفيروس كورونا في مصر من العاملين بالمجال الصحي.

وقال جبور، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن معدل الوفيات الناتج عن الفيروس بمصر 7.6%، مع العلم وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان، أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج.

وأضاف أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسة، مثمناً الجهود المصرية المبذولة في مواجهه أزمة كورونا.

وأشار إلى أن عدد الحالات في مصر وصل إلى 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.

13 %

من الإصابات بفيروس كورونا في مصر لعاملين بالمجال الصحي.