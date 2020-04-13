الأعاصير تضرب ميسيسيبي وتودي بحياة 6 أشخاص

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن ضربت أعاصير ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الأحد.

وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي عن وفاة واحدة في مقاطعة وولت هول واثنتين في مقاطعة لورانس وثلاث في مقاطعة جيفرسون ديفيس، وجميعها في الجزء الجنوبي من الولاية.

وقالت الوكالة على تويتر: "هذه تقارير أولية، وسنستمر في التحديث عندما تصبح المعلومات متاحة".

وتسببت الأعاصير في أضرار "كارثية" وفقًا لوسائل إعلام اميركية، ودفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار حالة طوارئ من الأعاصير، وهي أعلى مستوى من التنبيه.