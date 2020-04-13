كورونا يقتل حاخاما إسرائيليا كبيرا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأحد، أن أحد كبار الحاخامات في إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في أبرز حالة وفاة في إسرائيل بسبب تلك الجائحة.

وتوفي - دورون الذي عمل كبير حاخاميين للسفارديم أو اليهود المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال أفريقيا في ساعة متأخرة ليل الأحد بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس عن 79 عاما.

وقال نتانياهو: "من المؤسف أن الحاخام باكشي - دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

وكان اكشي-دورون الحاخام الاكبر للسفارديم في إسرائيل بين عامي 1993 و2003، ولد في القدس عام 1941 وكان حاخام حيفا مدى 18 عاما قبل ان ينتخب حاخاما لاسرائيل.