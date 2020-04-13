الصين تشدّد إجراءات فحص القادمين مع ارتفاع حالات «كورونا» الوافدة

المصدر: بكين - رويترز

شدّدت الصين إجراءات فحص الأجانب القادمين لأراضيها، وعزّزت القيود على الحدود، بعد أن وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج لرقم قياسي، تسبب في رفع العدد اليومي للحالات الجديدة للضعف.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت، أمس، أن بر الصين الرئيس سجل 99 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس أول من أمس، وهو ما يزيد بأكثر من المثلين عن اليوم السابق الذي سجل 46 حالة، وجميع الحالات الجديدة من الخارج عدا اثنتين.

وفي شنغهاي، المركز التجاري للبلاد، جاءت نتيجة اختبارات 51 صينياً قادمين على رحلة جوية من روسيا إيجابية. وقالت بلدية قوانغتشو، وهي مركز للأنشطة الاقتصادية في جنوب البلاد، إن خطر الحالات القادمة من الخارج تزايد بشكل حاد. وقال المستشار الطبي للحكومة الصينية تشونغ نانشان، إن مدينة ووهان، أول بؤرة للمرض التي بدأت هذا الشهر أخيراً في تخفيف القيود التي فرضت لمواجهة «كورونا» بعد احتواء التفشي، معرضة لخطر انتشار العدوى من جديد بسبب الحالات القادمة من الخارج. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية: «في الوقت الراهن الوباء لايزال ينتشر بسرعة في الخارج، وبالتالي مدن الصين الساحلية الكبرى التي لها تواصل دولي وثيق معرضة لذلك بشدة وقد تشهد عودة للوباء مرة أخرى».

وحذّر تشونغ من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ذروة انتشار المرض في العالم وشيكة بعد، مع تحول بؤرته من أوروبا للولايات المتحدة، وقال: «لم يحن الوقت بعد لنزع الكمامات».