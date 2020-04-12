جونسون يخاطب البريطانيين في أول ظهور بعد تعافيه

المصدر: لندن - وكالات

ظهر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الأحد في فيديو بثه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متعافياً، بعد خروجه من من مستشفى سانت توماس في لندن حيث أمضى أسبوعا إثر إصابته بفيروس كورونا، وتأزم حالته الصحية.

وظهر جونسون في الفيديو، وهو يناشد البريطانيين البقاء في المنزل، مؤكداً أن البلاد تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد الوباء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن «الأمر كان من الممكن أن يسير في أي من الاتجاهين» بالنسبة له عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج من إصابته بمرض كوفيد-19.

وأثنى على تجاوب البريطانيين مع الإرشادات التي أعلنتها السلطات المعنية قائلاً:«أستطيع أن أتخيل قدر الإغراءات بالخروج مع هذا الطقس المشمس، وأقدر كما قاومتم بهدف التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، أشكركم فردا فرداً.»

كما جدد التعبير عن امتنانه لهيئة الصحة الوطنية على إنقاذ حياته، معتبراً أن دينهم عليه كبير جداً. وقال «من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي».

وقال جونسون في الفيديو ومدته خمس دقائق من مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت «غادرت المستشفى اليوم بعد أسبوع أنقذت فيه هيئة الصحة الوطنية حياتي، دون شك».

ووجه جونسون الشكر للممرضين والممرضات الذين اعتنوا به ذاكرا أسماءهم.

وقال «السبب في أن جسدي بدأ يحصل على الأكسجين الكافي في نهاية المطاف هو كل ثانية من الليل كانوا يراقبون فيها ويفكرون ويعتنون بي ويقومون بالتدخلات التي احتجتها».

وكان جونسون يرتدي بذلة وربطة عنق ويتحدث بحيويته المعهودة.

وشكر كل شخص في بريطانيا على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وقال إنه يعتقد أن الجهود التي تبذلها الأمة بأسرها تستحق العناء.

وفي وقت سابق الأحد أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي.

وقال متحدث باسمه «بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها».

وكان رئيس الوزراء البريطاني شدد في أول تصريح له، منذ خروجه من العناية المركزة، أنه يدين بحياته للطاقم الطبي في المستشفى الذي تلقى فيه العلاج. وقال: «لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أدين لهم بحياتي».

يذكر أن جونسون (55 عاما) نُقل إلى مستشفى سانت توماس وسط لندن قبل نحو أسبوع لمعاناته من استمرار أعراض المرض، ودخل العناية المركزة في السادس من أبريل، حيث مكث حتى التاسع من الشهر.

