قرقاش يناقش مع ويليامز وقف إطلاق النار ومواجهة «كورونا» في ليبيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إنه أكد «دعم الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى «أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في البلد العربي الشقيق».

قرقاش أكد لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعم الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة.