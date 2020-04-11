ضحايا "كورونا" من أطباء مصر.. 3 وفيات و43 مصابا

أصدرت نقابة أطباء مصر بياناً اليوم السبت، أعلنت فيه أن إجمالي ضحايا فيروس كورونا المستجد من أطباء مصر، والذي بلغ 3 وفيات و43 إصابة.

وقالت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية فإن ماتم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو إصابة ثلاثة وأربعين طبيبا واستشهاد ثلاثة أطباء (إثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، وما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة".



وأكدت النقابة على جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة إستخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.



وشددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.



وطالبت النقابة مجلس الوزراء المصري بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

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