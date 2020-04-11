أوروبا ستخسر إيطاليا بسبب أزمة «كورونا»

المصدر: ترجمة:مكي معمري عن «فاننشيال تايمز»

قبل عام، خاض كارلو كاليندا الانتخابات البرلمانية الأوروبية في إيطاليا، تحت شعار: «نحن أوروبيون»، في صرخة للدفاع عن مكانة بلاده في الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه القومية. والآن حتى كاليندا، وهو وزير سابق يبلغ من العمر 46 عاماً، وممثل إيطالي دائم لدى الاتحاد الأوروبي، يعاني أزمة إيمان بفكرة أمضى حياته في الكفاح من أجلها. ويقول المسؤول الإيطالي: «هذا تهديد وجودي، ولست متأكداً ما إذا كنا سنفعل شيئاً أم لا»، متابعاً: «يمكن اعتبار حزبي من أكثر الأحزاب المؤيدة لأوروبا في إيطاليا، ولديَّ الآن أعضاء يكتبون إليَّ متساءلين: (لماذا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي؟)».

وبما أن إيطاليا تواجه أخطر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية، مع أكثر من 15 ألف حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا، واقتصادها في طريقه إلى أسوأ ركود بتاريخها الحديث، فهناك شعور متزايد لدى الإيطاليين، بمن في ذلك المؤيدون لأوروبا، بأن جيران إيطاليا تخلوا عنها.

ويقول كاليندا، الذي يقود حزب العمل الليبرالي المشكل حديثاً، إن هناك الآلاف من المؤيدين لأوروبا يغيرون رأيهم؛ وفي الشهر الماضي، حذر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، من أن مستقبل أوروبا في خطر إذا لم تظهر مؤسساتها تضامناً مع بلاده. وقال في خطاب تلفزيوني، شاهده الملايين من الإيطاليين: «آمل أن يفهم الجميع، قبل فوات الأوان، خطورة التهديد لأوروبا». ويشعر الكثيرون في روما، الآن، بأنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة من قبل دول شمال أوروبا، فإنهم يخاطرون بأن تدير إيطاليا ظهرها للمشروع الأوروبي، إلى الأبد. وهناك بالفعل دلائل تشير إلى تضرر الثقة الإيطالية في الاتحاد الأوروبي، ففي استطلاع أجرته «تيسني»، الشهر الماضي، قال 67% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يُعد أمراً سلبياً لبلادهم، لترتفع النسبة من 47%، في نوفمبر 2018. وكان الوضع اليوم أكثر إثارة للقلق سياسياً واقتصادياً، مما كان عليه خلال أزمة اليورو.

لم تكن توقعات دول جنوب أوروبا في محلها، والتي كانت تنتظر التضامن السريع من بقية دول الاتحاد الأوروبي، في وقت مبكر من تفشي الوباء، حتى لو زادت الكتلة في ما بعد مساعدتها، بما في ذلك المساعدات المالية والمعدات. ويقول دونالد توسك، الذي يشغل الآن منصب رئيس حزب الشعب الأوروبي، وهو تحالف يمين الوسط: «آمل أن يتم إصلاح كل شيء، لكن هناك فقدان كبير للسمعة»، متابعاً: «يجب أن ننقذ إيطاليا وإسبانيا وأوروبا بأسرها، وألا نخشى الإجراءات الاستثنائية. هذه حالة طوارئ». ويقول توسك إن مساعدة الاتحاد لإيطاليا، وغيرها من البلدان التي تضررت بشدة، أكبر بكثير من المساعدة التي تلقتها من الصين وروسيا، لكنه يحذر من أن «الإدراك السياسي يمكن أن يكون أكثر أهمية من الواقع». وفي عام 2018، أصبحت إيطاليا أول عضو مؤسس ينتخب حكومة معادية للاتحاد الأوروبي، بوجود ماتيو سالفيني، زعيم الفريق المناهض للهجرة ثم نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية، والذي أبدى عداءه الصريح لبروكسل. وفي العام التالي سقطت الحكومة، وطُرد سالفيني، ما أعطى الأمل للمؤيدين لأوروبا مع تلاشي التهديد القومي. ولكنَّ الكثيرين يعتقدون أن مرارة الأحداث، خلال الشهر الماضي، يمكن أن تغير بشكل دائم سياسات الدولة لصالح سالفيني.

وفي ذلك، يقول خبير استطلاعات الرأي في «يوتراند»، لورينزو بريغلياسكو، إنه كان هناك «شعور من قبل بأن النظام السياسي قد همش القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي»، متابعاً: «الآن، إذا لم يعد النشطاء والسياسيون المؤيدون لأوروبا متيقنين من شعورهم، فتخيلوا رأي الناخبين».

وفي صميم الجدل، يوجد انقسام مرير حول مدى استجابة دول منطقة اليورو اقتصادياً. وسيجتمع وزراء المالية قريباً، في محاولة للاتفاق على حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم قوة مالية أكبر في جميع أنحاء أوروبا. وإيطاليا من بين الدول الأعضاء التي تضغط من أجل أن تكون منطقة اليورو أكثر طموحاً، من خلال البيع الجماعي للسندات، للمساعدة في تمويل جهود إعادة البناء الاقتصادي. وتمثل المناقشات مجرد تكرار آخر لخلاف طويل الأمد، حول الإجراءات المالية الجماعية التي يطلق عليها الاقتصاديون «تبادل الديون». ولدى الاتحاد الأوروبي صندوق إنقاذ يسمى «آلية الاستقرار الأوروبية»، الذي يمكن للدول استخدامه؛ لكن على الرغم من التطمينات، فلايزال العديد من الإيطاليين يخشون أن يأتي الإقراض من المؤسسة بشروط صعبة. وسيشعر الكثيرون بأن بلادهم تُعاقب بسبب كارثة خارجة عن سيطرتها.

صدمة متزايدة

يأمل الإيطاليون، المؤيدون للمشروع الأوروبي، أن تؤدي الصدمة المتزايدة من أزمة «كورونا»، إلى دفع دول شمال أوروبا المتعنتة لإطلاق بادرة تضامن كبيرة، بما يكفي لإصلاح الضرر الذي حدث. وفي الأيام الأخيرة، كان معارضو الإجراءات المالية الجماعية في موقف دفاعي، إذ أصبح الحجم الهائل للركود الاقتصادي أكثر وضوحاً. وفي هولندا، اقترحت الحكومة صندوق تضامن بقيمة 20 مليار يورو، مع تحويلات نقدية مباشرة إلى خزينتَيْ روما ومدريد، لتمويل الإنفاق الطبي الطارئ.

ووضع وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، خططاً لصندوق مشترك «استثنائي ومؤقت»، من شأنه أن يساعد البلدان على بدء تعافيها. وسيؤدي هذا إلى إصدار سندات بضمان مشترك، من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتديره المفوضية الأوروبية. وقال لومير: «التضامن يعني أن نكون قادرين على تجميع مواردنا معاً، للتعامل مع آثار الأزمة»، وتابع: «دعونا نتجنب أي مناقشات أيديولوجية بشأن سندات اليورو. وهناك سؤال سياسي واحد: هل نقف مع بعضنا بعضاً أم لا؟». وبالنسبة لتوسك، فلم يبقَ الآن سوى القليل من الوقت لأغنى دول الاتحاد الأوروبي، للتقدم بمبادرات جريئة وإيجابية، وتجنب غرس أي شعور بالإذلال للبلدان التي تحتاج إلى مساعدة.

67 %

من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أمرٌ سلبيٌ.