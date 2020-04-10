ترامب متحدثا عن «كورونا»: العدو غير المرئي سيتراجع قريباً

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدات على «تويتر» الجمعة، إن «العدو غير المرئي سيتراجع قريبا»، في إشارة إلى فيروس كورونا «كوفيد-19»، الذي أودى بحياة الآلاف بالولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مؤتمر صحافي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، قال ترامب إن «هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح»، مضيفاً أن السلطات الأميركية تتوقع تسجيل أقل من 100 ألف وفاة بفيروس كورونا. واعتبر ترامب أن «التراجع الطفيف في أعداد الإصابات ربما يظهر أننا اقتربنا من حال الذروة».

وشدد الرئيس الأميركي على أن إمدادات الدواء والأدوات الطبية تتدفق بسلاسة للولايات لمواجهة كورونا، كاشفاً أن السلطات الأميركية أجرت أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة.

في سياق متصل، ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس ستكفي حاجتها، مضيفاً «سنساعد الآخرين في ذلك».

وعن الجدل حول انتقاده لمنظمة الصحة العالمية، قال ترامب إنه سيعلن عن موقف من المنظمة الأسبوع المقبل حسب «العربية».

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا تجاوز 17 ألفا.

كما سجلت نيويورك 777 وفاة جديدة بالفيروس المستجد خلال 24 ساعة، بحسب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

وأظهر إحصاء «رويترز» أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأميركيين في منازلهم ساهم في الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.