تطور مقلق.. «كورونا» يعود لـ91 مريضا بعد تعافيهم في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - رويترز

ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.

وقال مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جيونغ إيون-كيونغ، في مؤتمر صحافي إن الفيروس ربما يكون قد «عاود النشاط» لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

وقال مسؤولو الصحة فى كوريا الجنوبية إنه لم يتضح بعد السبب وراء هذا الاتجاه، فيما لا تزال الفحوص والتحليلات جارية.

ويشكل احتمال عودة الإصابة بالعدوى مصدر قلق للعالم، حيث تأمل بلدان كثيرة في أن يطور من أصيبوا بالعدوى مناعة تحول دون عودة الوباء إلى الظهور.

وكان عدد الحالات من هذا النوع قد زاد في كوريا الجنوبية إلى 51 يوم الاثنين.

وتم الإبلاغ عن شفاء ما يقرب من 7000 كورى جنوبى من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقال أستاذ الأمراض المعدية في مستشفى جورو بجامعة كوريا كيم وو جو إن العدد سيزداد وإن الرقم 91 هو مجرد بداية الآن.

وأثار مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها احتمال أن يكون الفيروس قد عاود النشاط، لكن دون إصابة المرضى بالعدوى مجددا.

وقال كيم أيضا إن المرجح أن تكون قد حدثت «انتكاسة» للمرضى دون التعرض للإصابة مرة أخرى.

وقال خبراء آخرون إن نتائج الفحوص الخاطئة يمكن أن تكون أيضا هي المسؤولة أو أن بقايا الفيروس يمكن أن تظل في أجسام المرضى لكنها لا تكون معدية أو ذات خطورة على المريض أو الآخرين.

وقال الأستاذ بمستشفى القلب المقدس التابع لجامعة هاليم جونغ كي-ساك، «هناك تفسيرات مختلفة ومتغيرات كثيرة».

وأضاف «يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات إزاء كل من هذه المتغيرات».

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت اليوم 27 حالة إصابة جديدة، وهو أدنى رقم منذ أن بلغت الحالات اليومية ذروتها ووصلت إلى 900 فى أواخر فبراير ليبلغ إجمالى الإصابات 10450 حالة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد سبعة ليصل إلى 211.

ولم تسجل مدينة دايغو، التي شهدت أول تفش كبير للفيروس خارج الصين، أي حالات جديدة للمرة الأولى منذ أواخر فبراير.

