«كورونا» حول العالم: لإصابات مليون و600 ألف.. والوفيات تتجاوز 95 ألفا

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و600 ألف صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و605 ألف و712.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 356الف و977. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 95 ألف و766.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة وتركيا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من ناحية الاصابات (468895) والوفيات (16697)

تليها إسبانيا( 153222إصابة) و(15447حالة وفاة ) وإيطاليا (143626إصابة) و(18279حالة وفاة) وألمانيا (118235إصابة) و(2607 حالات وفاة) وفرنسا 117749إصابة)و12210حالة وفاة) والصين (81907إصابة ) و(3336حالة وفاة ) وإيران (66220 إصابة )و(4110حالات وفاة) وبريطانيا (65077إصابة) و(7978حالة وفاة) وتركيا)42282إصابة)و 908حالة وفاة.