كوريا الجنوبية تسجل أبطأ معدل زيادة للإصابة بكورونا خلال 7 أسابيع

المصدر: سول - د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال 7 أسابيع.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في سول أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

وللمرة الأولى منذ 20 فبراير، جاء عدد الإصابات الجديدة بالفيروس أقل من 40 حالة.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية حتى الآن 10423 حالة، كما سجلت الدولة 204 حالات وفاة بالفيروس.

وخلال الأيام الأربعة الماضية على التوالي، كان عدد الإصابات الجديدة المسجلة هو 50 حالة تقريبا.

وشهد الشهر الماضي تراجعا ملحوظا مستمرا في حالات الإصابة بعد الوصول إلى ذروة في نهاية فبراير عندما كانت كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 900 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة.

وتسعى عدة دول حاليا إلى تطبيق نموذج كوريا الجنوبية في احتواء تفشي الفيروس، وذلك عبر الفحص الدقيق.

وتعافى نحو 7000 شخص من المصابين في كوريا الجنوبية.

ودعت السلطات المواطنين إلى استمرار الحفاظ على التباعد الاجتماعي بالرغم من هبوط منحنى حالات الإصابة.