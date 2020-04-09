رئيس منظمة الصحة العالمية يوجه تحذيراً شديد اللهجة لترامب.. "كورونا" ليس مساحة لتسجيل النقاط السياسية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تسييس أزمة فيروس “كورونا” الذي يجتاح العالم، ودعا غيبرييسو الرئيس الأميركي إلى التوقف عن فعل ذلك إذا كان جادا في التعامل مع الموقف لإيجاد حل لا يكلف البلاد مزيدا من الضحايا بفعل هذا الفيروس.



وقال غيبرييسو في مؤتمر صحفي افتراضي إن الناس ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية، وعلى جميع الأحزاب السياسية أن تصب تركيزها على إنقاذ شعوبها.

وأضاف أن الوحدة هي الخيار الوحيد لهزيمة هذا الفيروس، وأزمة "كورونا" ليست مساحة لتسجيل النقاط السياسية، وهناك العديد من الطرق الأخرى لتثبت أميركا نفسها.

ووصف الرئيس الأميركي فيروس كورونا في وقت سابق فيروس كورونا، بالفيروس الصيني، في إشارة إلى أن الصين مسؤولة عن نشره وبذلك تتحمل مسؤولية ضحاياه الذين قضوا جراء الإصابة