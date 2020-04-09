87 ألف وفاة بـ «كورونا» عالمياً.. وأميركا تسجل أسوأ حصيلة

المصدر: عواصم - وكالات

سُجّل مليون و485 ألفاً و535 إصابة، و87 ألفاً و292 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في 192 دولة ومنطقة منذ ظهور المرض للمرة الأولى بالصين في ديسمبر، وفق تعداد وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسمية، أمس، فيما تم تسجيل أسوأ حصيلة يومية في العالم بالولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء، حيث تُوفي قرابة الـ2000 شخص جراء الفيروس، خلال 24 ساعة، وفق تعداد جامعة جون هوبكنز، أول من أمس.

وسُجّل في إيطاليا 17 ألفاً و699 وفاة على الأقل، وإسبانيا 14 ألفاً و673 وفاة، وفي الولايات المتحدة 14 ألفاً و183 وفاة، وفرنسا 10 آلاف و328 وفاة، والمملكة المتحدة 7097 وفاة.

ومع استمرار عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كوفيد-19» في الارتفاع بأوروبا، يبدو أن الإغلاق بدأ يؤتي ثماره عن طريق الحد من الضغوط على المستشفيات، لكن نفحة الأوكسجين هذه التي يحتاج إليها الطاقم الطبي لا تعني التراخي في مكافحة الجائحة، وفق ما يحذر الخبراء.

لقد تبخرت الآمال الخجولة التي عُقدت في الأيام الأخيرة إثر انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بعد أن عادت للارتفاع ابتداءً من الإثنين.

غير أن مؤشراً آخر بدا مشجعاً، وهو استقرار عدد الحالات التي يتم إدخالها إلى العناية المركزة في هذه البلدان الأوروبية الثلاثة الأكثر تضرراً، الأمر الذي يجعل احتمال بلوغ ذروة الوباء أكثر صدقية.

وفي إيطاليا، واصل عدد مرضى العناية المركزة الانخفاض الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، مع 106 مرضى أقل في غضون 24 ساعة.

ولوحظت الديناميكية نفسها في فرنسا، حيث تستمر الزيادة الصافية في عدد مرضى العناية المركزة في التباطؤ، مع زيادة من 59 مريضاً أول من أمس، مقابل أكثر من 500 خلال أيام الأسبوع الماضي. وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، إن «هذا هو المعيار الأكثر أهمية، لأن هذا هو ما يضغط على مستشفياتنا».

ويبدو الاقتصاد العالمي كذلك على أجهزة الإنعاش، إذ تحاول الحكومات إنفاق مبالغ غير مسبوقة لتجنّب أسوأ أزمة تمر على العديد من الدول منذ قرن.

وبينما أقرّت اليابان حزمة لتحفيز الاقتصاد قدرها نحو تريليون دولار، لاتزال دول منطقة اليورو منقسمة بشأن اللجوء إلى إصدار «سندات كورونا» لدعم الاقتصاد.

وحذّرت منظمة العمل الدولية من أن 81% من القوة العاملة حول العالم، التي تضم 3.3 مليارات شخص، باتت متأثّرة حالياً «بأسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية».

وسجّل إجمالي الناتج المحلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 6% في الفصل الأول من العام. ويُعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ عام 1945، ما يعني تقنياً أن اقتصاد فرنسا بات يعاني ركوداً، وفق البنك المركزي الفرنسي.

وفي ألمانيا، يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام بنسبة تقارب الـ10%، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية.

وأعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس، أنه بالرغم من «المؤشرات الإيجابية» الواردة من بعض الدول، لايزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «أمراً»، أول من أمس، بنقل جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجدّ إلى المستشفى.

علاج ببلازما الدم يبشّر بمساعدة مرضى «كورونا»

يبشر علماء ألمان بإمكانية أن تساعد علاجات ببلازما الدم مستقبلاً على تعافي مرضى «كورونا» في الحالات الخطرة.

وقال مدير وحدة طب نقل الدم في المستشفى الجامعي بمدينة إرلانجن الألمانية، هولجر هاكشتاين، إن الدراسات الحالية تشير إلى إمكانية إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة على نحو واضح بواسطة علاج ببلازما الدم. ويبحث العديد من المستشفيات في ألمانيا حالياً عن متعافين من «كورونا» للتبرع ببلازما الدم من أجل استخدامها في علاج المرضى في الحالات المتأخرة.

وقال هاكشتاين إن تجارب في الصين أظهرت أن البلازما تحدّ من أعراض المرض وتقلص فترته.

وتتشكل في جسم الأفراد الذين تعافوا من مرض «كوفيد-19» أجسام مضادة معينة ضد الفيروس، والتي يمكن استخراجها من الدم عبر جهاز معين. ويدور العلاج ببلازما الدم حول نقل الأجسام المضادة إلى الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا المستجد. وكانت دراسة صينية فحصت فاعلية العلاج ببلازما الدم على 10 مرضى بالفيروس، ونُشرت هذه الدراسة في النسخة الإلكترونية من دورية «بروسيدينجز» التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم. وبحسب الدراسة، تحسنت حالة المرضى الذين خضعوا لعلاج ببلازما الدم في غضون ثلاثة أيام. برلين - د.ب.أ

الهند تسجل أكبر قفزة في الإصابات والوفيات

سجلت الهند، أمس، أكبر قفزة في أعداد حالات الوفاة والإصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، ما يجعل تخفيف حالة إغلاق البلاد بالكامل في 15 أبريل أمراً غير مرجح.

وأضافت أحدث بيانات وزارة الصحة 35 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 149 شخصاً. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 5194 حالة بعد تسجيل 773 حالة جديدة.

وأعلن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن إغلاق لمدة 21 يوماً في 24 مارس، لاحتواء زيادة محتملة في حالات الإصابة بالفيروس في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وطُلب من الجميع، باستثناء الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية والذين يقدمون الخدمات والسلع الأساسية، البقاء في المنزل. وتم إيقاف الرحلات الجوية والقطارات وحركة المركبات، وإغلاق الحدود بين الولايات.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 14 أبريل. نيودلهي - د.ب.أ

81 %

من القوة العاملة حول العالم التي تضم 3.3 مليارات شخص باتت متأثّرة بأسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.

- الحكومات تحاول إنفاق مبالغ غير مسبوقة، لتجنّب أسوأ أزمة تمر بالعديد من الدول منذ قرن.