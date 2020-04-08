مصر تسجل 128 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 وشفاء 17 مصابا

المصدر: القاهرة-وام

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل 128 حالة جديدة بفيروس كورونا جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات التي تم الإعلان عنها سابقًا اضافة إلى وفاة 9 حالات وشفاء 17 مصابا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا /كوفيد-19/ ارتفعت لتصبح 427 حالة .