«داوننغ ستريت»: حالة جونسون مستقرة ومعنوياته مرتفعة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في دواننغ ستريت، أن جونسون الموجود في العناية المركزة حالته استقرت، بعد تدهورها إثر إصابته بفيروس كورونا، وقال متحدث باسمه إن معنويات جونسون لاتزال مرتفعة، مضيفاً للصحافيين أن رئيس الوزراء تلقى علاجاً عادياً بالأوكسجين، ويتنفس من دون مساعدة، ولا يحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي، ولم يُصب بالتهاب رئوي.

وأبدت الملكة اليزابيث تمنياتها بالشفاء الكامل عاجلاً، لرئيس الوزراء البريطاني، وبعثت برسالة دعم لخطيبته الحامل وأسرته.من جانبه، تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني، وقال في برقية وجهها إليه، ونقلها بيان صادر عن الكرملين: «أنا واثق بأن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي سيساعدكم في التغلّب على المرض».

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف لإذاعة «إل.بي.سي»، أمس، إن جونسون لايزال بالطبع تحت متابعة دقيقة، ويخضع لرعاية فريقه الطبي، ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، أنه على الرغم من عدم وجود خطة رسمية بشأن من يخلف جونسون في حال عجزه عن أداء مهام منصبه، فإن رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية راب أن يحل محله عند الضرورة، وترأس راب اجتماع الحكومة، أمس، بشأن التعامل مع الوضع الطارئ المتعلق بـ«كوفيد-19».

وتدفقت رسائل التمنيات بالتعافي من القادة الدوليين ومن حلفاء جونسون السياسيين والمعارضين البريطانيين، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أول من أمس، إنه عرض المساعدة على الفريق الطبي الذي يعتني بجونسون، وأعرب عن أمله في أن «يتعافى صديقه سريعاً».

بوتين لجونسون: «حسكم الفكاهي سيساعدكم في التغلّب على المرض».