مصر: منع التراويح والاعتكاف في رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت وزارة الأوقاف المصرية، الثلاثاء، تعليق كافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان المقبل، كإجراء احترازي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، مضيفة أن فتح المساجد لن يتم أساساً إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.

وأكد أن الوزارة لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وذلك للحرص على صحة المواطنين لمنع التجمعات بأعداد كبيرة، واتباعاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقبل أسوعين قررت الوزارة منع الصلوات الجماعية وصلاة الجمعة بالمساجد، وأغلقتها تماماً، تجنباً للتزاحم والاختلاط ومنعاً لكورونا.