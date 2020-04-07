وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يعزل نفسه بسبب كورونا

المصدر: لندن - رويترز

ذكر تلفزيون آي.تي.في أن مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

وقال التلفزيون إن جوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوري جونسون، ما زال مستمرا في أداء عمله.

وكان جوف قد قال في وقت سابق اليوم إن وزير الخارجية دومينيك راب سيدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة مضيفا أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا لن يتأجل.

وقال جوف في تصريحات بثها تلفزيون آي.تي.في «الشخص الذي يدير البلاد وفقا للخطة التي وضعها رئيس الوزراء هو دومينيك راب وزير الخارجية».

وردا على سؤال حول احتمال تأجيل قرار بشأن إجراءات العزل العام التي كان مقررا مراجعتها أمس الاثنين قال جوف «لا لن يتأجل. سنتخذ القرار بشكل جماعي كحكومة.. الشخص الذي سيتخذ القرار النهائي هو... وزير الخارجية».