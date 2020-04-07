أول دولة تعلن سيطرتها على تفشي فيروس "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت النرويج أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بات "تحت السيطرة"، لكنها حذرت من أنه لايزال من المبكر تحديد إن كان سيتم رفع القيود التي فرضت لاحتوائه.

وقالت الحكومة النرويجية إن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى نسبة 0.7% مقارنة بـ2.5% في منتصف مارس عندما بدأ فرض إجراءات على غرار حظر المناسبات الرياضية والثقافية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز" .

وقال وزير الصحة، بينت هوي، للصحافيين: "يعني ذلك أننا تمكّنا من السيطرة على حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد"، لكنه أضاف أنه لايزال من الضروري المحافظة على قواعد احتواء تفشي الفيروس.

وأغلقت النرويج الحانات والمسابح العامة وصالات الرياضة ومحال التجميل وغيرها في أنحاء البلاد، وسمح للمطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة، لكن مع ضمان ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين شخص وآخر.

وإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إن جميع العائدين من رحلات في غير بلدان الشمال سيخضعون لحجر صحي لمدة أسبوعين.

لكن لا يزال مسموحاً المشي في الهواء أو ممارسة الرياضة بينما أبقت معظم المتاجر أبوابها مفتوحة.