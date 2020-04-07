70 ألف وفاة بـ «كورونا» في العالم.. و75% من الضحايا بأوروبا

المصدر: عواصم ■وكالات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم إلى 70 ألفاً على الأقل، نحو 75% منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، يستند إلى مصادر رسمية، فيما تراجعت الإصابات بإسبانيا وألمانيا، بعدما شهدتا تفشياً للفيروس خلال الفترة الماضية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70 ألفاً و9 حالات وفاة، بينها 50 ألفاً و215 وفاة في أوروبا، القارة الأكثر تأثراً بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات، والذي بلغ 15877، تلتها إسبانيا 13055، ثم الولايات المتحدة 9648، وفرنسا 8078.

ومنذ أول ظهور للوباء بالصين في ديسمبر، تم تسجيل 1277585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا بواقع 676462 إصابة، و353159 في الولايات المتحدة وكندا، و119955 في آسيا.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات، أمس، تراجع الوفيات بفيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي، مع تسجيل 637 وفاة، خلال 24 ساعة.

وفي إيطاليا، قال مدير المعهد الوطني للصحة، سيلفيو بروزافيرو، إن «المنحنى بدأ بالانحدار»، وأكد وزير الصحة، روبيرتو سبيرانزا، أن الدولة مدركة أنه لايزال أمامها بضعة أشهر صعبة، وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، من جهته، إن «اليقظة» في مواجهة الفيروس «يجب أن تستمر».

وفي ألمانيا، ذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا بلغ 3677 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 95391 حالة، أمس، في رابع تراجع على التوالي بالمعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1434 حالة.

واعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن أزمة فيروس كورونا المستجد تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، مؤكدة للصحافيين، قبيل مؤتمر لوزراء مالية منطقة اليورو، أنه على أوروبا أن تحقق «اكتفاء ذاتياً» في إنتاج الكمامات الواقية، مضيفة: «هذا الأمر هو من الدروس التي تعلّمناها من هذه الجائحة».

وفي الولايات المتحدة، حيث تقترب حصيلة الوفيات من 10 آلاف، لايزال تفشي الوباء يثير كثيراً من القلق، وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أول من أمس: «في الأيام المقبلة، ستتحمّل أميركا ذروة هذا الوباء الفظيع، مقاتلونا في معركة الحياة أو الموت هذه هم أطباء وممرضون وعاملون صحيون مذهلون، وموجودون في الخطوط الأمامية»، معرباً عن اعتقاده أن الأسبوعين المقبلين سيكونان في غاية الصعوبة.

وفي ولاية نيويورك، بؤرة الوباء الأولى في الولايات المتحدة، أعلن حاكم الولاية، أندرو كومو، أن النظام الصحي تحت ضغط كبير، لعدم توافر الأجهزة الطبية والعاملين في القطاع الصحي بأعداد كافية.

وفي طوكيو، التي لم تتخذ إجراءات عزل صارمة خلال الفترة الماضية، أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس، أن حكومته تستعد لإعلان حالة الطوارئ، اعتباراً من اليوم في مناطق عدة بالبلاد، ارتفعت فيها نسبة الإصابات بالفيروس، بينها طوكيو وأوساكا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 3739 حالة، بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 60 ألفاً و500 حالة، بعد تسجيل 2274 حالة إصابة جديدة، وأوضحت أن عدد المتعافين ارتفع إلى 24 ألفاً و236 حالة. وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات، يتم تسجيله في يوم واحد بالبلاد منذ ظهور الوباء.

- روسيا تسجل أعلى عدد يومي لإصابات «كورونا» بـ 954 حالة جديدة.