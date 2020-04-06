الكويت تمدد الحظر الجزئي مع عزل كلي لمنطقتين

المصدر: الكويت - وام

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 ابريل الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في مؤتمر صحافي إنه بناء على قرار السلطات الصحية قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر. كما قرر المجلس فرض عزلة تامة لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من مساء اليوم.