شرطي يضع 130 من فرق النخبة في حجر «كورونا» بهونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - د. ب. أ

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أنه سوف يتم وضع 130 من رجال الشرطة من فرق النخبة التكتيكية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة شرطي ثاني بالوحدة بفيروس كورونا.

ونقلت هيئة إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ عن بيان الشرطة القول إنه سوف يتم وضع جميع رجال الشرطة، الذين استخدموا نفس الغرف والمراحيض مع الشرطي المصاب في قاعدة كولون ويست في شيك كيب مي في الحجر الصحي وإجراء اختبارات لهم.

وقد جرى تعقيم المنشآت في القاعدة وأماكن إقامة أفراد الوحدة. وذكرت صحيفة تشاينا مورنيغ بوست أن وزارة الصحة طالبت جميع أفراد وحدة مكافحة الشغب بإجراء الفحص الخاص بكورونا.

ويشار إلى أن هونغ كونغ سجلت أكثر من 850 حالة إصابة بفيروس كورونا.