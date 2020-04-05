خلاف يؤثر في جهود موسكو لمساعدة روما على مكافحة «كورونا»

المصدر: روما - رويترز

قالت وزارتا الخارجية والدفاع الإيطاليتان أول من أمس، إن الانتقاد الروسي لصحيفة لاستامبا الإيطالية «غير لائق»، في قضية تلقي بظلالها على جهود موسكو لمساعدة روما على التصدي لأزمة فيروس كورونا.

وأرسلت روسيا أطباء وأطقم تمريض ومعدات طبية لإيطاليا في لفتة حسن نية، وصفتها موسكو بأنها «من روسيا مع الحب».

وعلى الرغم من شكر الحكومة الإيطالية روسيا بحرارة على هذه المساعدات شككت صحيفة لاستامبا، وهي من أقدم الصحف الإيطالية، في هذه المساعدات. ونقلت في أحد مقالاتها عن مصادر سياسية لم تكشف النقاب عنها، قولها، إن 80% من المعدات ليس لها استخدام يُذكر أو بلا استخدام.

وأشارت أيضاً إلى أن هذا النشاط قد يؤدي إلى خرق أمني بسبب العدد الكبير من العسكريين المشاركين في هذا الأمر.

وندّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، بهذا المقال على «فيس بوك» الخميس الماضي، واتهم «لاستامبا» بتشويه «مهمة نبيلة» وإثارة مشاعر مناهضة لروسيا، ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف أنه يجب أن تتعلم الصحيفة المثل الروماني القائل «من حفر حفرة يسقط فيها».

وندّد الصحافيون الإيطاليون بهذا التعليق على نطاق واسع بوصفه تهديداً غير مباشر لحياة الصحافي الذي كتب تلك القصص، واعتداء على حرية الصحافة.

وتدخلت في الخلاف أول من أمس، وزارتا الخارجية والدفاع الإيطاليتان، وأصدرتا بياناً مشتركاً لشكر روسيا على مساعدتها، ولكن انتقدتا كوناشينكوف على تعليقه في «فيس بوك».

وقال البيان «مع امتناننا لهذا الدعم الملموس لا يمكن في الوقت نفسه عدم إدانة لهجة (كوناشينكوف) غير اللائقة. حرية التعبير وحق الانتقاد قيمتان أساسيتان لبلادنا، وكذلك حق الرد».

وقال بيان الوزارتين إن الروس أرسلوا 32 موظفاً صحياً لبيرجامو، وهي أكثر المدن الإيطالية تضرراً، حيث توفي الآلاف من «كورونا».

أرسلت روسيا أطباء وأطقم تمريض ومعدات طبية لإيطاليا في لفتة حسن نية، وصفتها موسكو بأنها «من روسيا مع الحب».