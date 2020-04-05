انتخاب كير ستارمر رئيساً لحزب العمال البريطاني

المصدر: لندن - وكالات

انتخب حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، وهو مدير سابق للادعاء العام وعارض انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، زعيماً جديداً له، أمس، خلفاً لغيريمي كوربين.

وتفوق ستارمر على ريبيكا لونغ-بيلي، حليفة كوربين، وليزا ناندي. وسعى ستارمر خلال السباق إلى كسب تأييد أنصار كوربين الاشتراكيين، لكن مع الاحتفاظ بأصوات المزيد من أعضاء حزب العمال المحسوبين على تيار الوسط. وفاز ستارمر بنسبة 56.2 % من أصوات أعضاء الحزب ومؤيديه. وقال في بيان مسجل مسبقاً في ضوء تفشي وباء «كورونا»: «إنه لشرف عظيم لي أن يتم انتخابي رئيساً لحزب العمال، يأتي هذا في لحظة لا مثيل لها من قبل في حياتنا».

وأضاف «تحت قيادتي سنتعامل بشكل بناء مع الحكومة، ولن تكون المعارضة من أجل المعارضة، لن نسجل النقاط السياسية الحزبية أو نقدم مطالب مستحيلة». وقد عبّر الرئيس الجديد لحزب العمال عن «اعتذاراته» عن معاداة السامية داخل الحزب، وفي كلمة بثها التلفزيون، قال ستارمر: «باسم حزب العمال أعتذر»، متعهداً «بنزع سم» معاداة السامية.

وجرى انتخاب أنغيلا راينر نائبة لرئيس الحزب، وحذرت من «طريق طويل وصعب أمام الحزب» في تغريدة.