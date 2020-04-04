السيسي: تأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية وافتتاح المتحف الكبير إلى 2021

المصدر: متابعات - شريف مهدي

ذكر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

وقال البيان إن الرئيس السيسي اجتمع اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وبحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم، والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.