البيت الأبيض يتبع إجراءات مشددة لحماية ترامب ونائبه من الإصابة بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأ البيت الأبيض مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

حيث سيجرى اختبار سريع لكل من سيكون على مسافة قريبة من الرئيس الأميركي أو نائبه، لتقييم ما إذا كان حاملا للفيروس، منعا لانتقال العدوى.

كما سيتم قياس درجات حرارة كل زائري مجمع البيت الأبيض لدى دخولهم المبنى، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وخضع ترمب لاختبار كوفيد- 19 يوم الخميس، وقال طبيب البيت الأبيض إن النتائج ستظهر في غضون 15 دقيقة، وجاءت النتيجة سلبية.

وهو الفحص الثاني الذي يُعلن ترمب إجراءه، وقد استخدم هذه المرّة طريقةً جديدة وسريعة للفحص، قال إنّها استغرقت دقائق لإتمامها وإنّ الأمر لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة للحصول على النتيجة.