«كورونا» يحصد أرواح 3294 شخصا في إيران

المصدر: طهران - د. ب. أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بان عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 53 ألفا و 183 شخصا، والمتوفين 3294 والمتعافين17 ألفا و935 شخصا.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحافي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2715 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 53 ألفا و183 حالة لغاية الآن.

واكد أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 17 ألفا و935 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 134 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3294 شخصا بينهم 4035 في وضع حرج.

وتأتي إيران بعد الولايات المتحدة والصين و إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا من حيث عدد الإصابات والوفيات.