مودي يدعو الهنود لمواجهة ظلام «كورونا» بالشموع والمصابيح

المصدر: نيودلهي - د. ب. أ

حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي المواطنين على إطفاء الأنوار في منازلهم ليلة الأحد المقبل وحمل الشموع أوالمصابيح الكاشفة التي تعمل ببطاريات لإظهار التضامن في مختلف أنحاء البلاد، وسط إغلاق كامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر مودي، في رسالة عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن تلك الممارسات ستستحضر «القوة الجماعية لسكان الهند البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة وترفع معنوياتهم، خلال إغلاق كامل يستمر ثلاثة أسابيع.

وأضاف مودي» يوم الأحد المقبل، في الساعة التاسعة مساء(1530 بتوقيت غرينتش)، من فضلكم أطفأوا جميع الأنوار في منازلكم ويتعين أن يقف كل شخص حاملا شمعة أو مصباح أو مصباح كاشف يعمل بالبطارايت على عتبات المنازل أو الشرفات لمدة تسع دقائق«.»

وتابع «خلال ذلك الوقت، تعهدوا- بأننا لسنا وحدنا خلال الإغلاق الكامل، القوة الجماعية وإصرار 3ر1 مليار هندي مع كل مواطن».

وتابع مودي أنه وسط الظلام الناجم عن فيروس كورونا، فأن الفقراء هم الأكثر تضررا، أن تلك الإشارة ستظهر أن الهنود يتحدون معا لنشر الضوء والاتحاد في الحرب ضد الوباء.

وهذه المرة الثالثة التي يلقي فيها مودي خطابا للأمة وكانت تلك أحدث خطوة لدعم الروح المعنوية للشعب. وأصبح الوباء سببا لقلق بالغ في الهند التي سجلت 2301 حالة إصابة من بينها 56 حالة وفاة.