محافظ هيوستن الأميركية يطلب من المجرمين الاستراحة خلال وباء كورونا

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن (الإندبندنت)

تعرّض محافظ مدينة هيوستن الأميركية سلفستر تيرنر للسخرية بعد أن دعا المجرمين لأخذ راحة خلال وباء كورونا، وقال "خذوا فترة راحة خلال انتشار وباء كورونا".

وقال تيرنر خلال حديثه مع الصحافيين، الاثنين الماضي، إن أكثر الأماكن أمناً بالنسبة للمجرمين خلال وباء كورونا هو البقاء في البيت.

وأضاف المحافظ "إلى أن يتم التخلص من هذا الوباء، يجب على المجرمين أن يأخذوا استراحة. نعم عليكم البقاء في منازلكم. ابقوا في بيوتكم ولا ترتكبوا أي جريمة. وبهذه الطريقة تظلون في أمان وبعيداً عن السجن، كما أن أفراد الشرطة سيظلون في أمان ويعودون إلى منازلهم وعائلاتهم. نعم، والجميع في راحة وأمان"، وأضاف المحافظ "انتظروا حتى نهاية الوباء وسنكون جميعاً بخير".

وسخر نشطاء على موقع "تويتر" من تعليقات المحافظ، وقال له أحد النشطاء على موقعه "يجب عليك أن تطلب من فيروس كورونا أن يتركنا وشأننا أيضاً"، وقال آخر "عندما يقول انتظروا حتى نهاية وباء كورونا، هل يقصد بذلك أنه سيكون موسم مفتوح للمجرمين والمحتالين عندما ينتهي وباء كورونا؟"، وأضاف ثالث "يبدو أن محافظ مدينة هيوستن الديمقراطي قد وضع حداً لجميع الأعمال الإجرامية ببساطة عندما أبلغ المجرمين بأن يأخذوا فترة استراحة، وهي طريقة مذهلة للتعامل مع المجرمين، على أمل أن ننام مرتاحي البال، لأننا ندرك أن المحافظ تيرنر يقوم بكل العمل لمواجهة المجرمين".

وخلال المؤتمر الصحافي أكد تيرنر أن هناك 53 حالة إصابة بالفيروس تأكدت في ذلك اليوم.