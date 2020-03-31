العزلة ليست خياراً للفقراء في نيروبي

المصدر: ترجمة:حسن عبده حسن عن«الغارديان»

يعمل بنسون كينالي حارساً في مجمع سكني فاخر في باركلاند إحدى ضواحي العاصمة الكينية نيروبي، وفي الوقت الذي بدأ فيه سكان المجمع تجميع المواد الغذائية في بيوتهم، والبقاء فيها بسبب فيروس كورونا المستجد، يواصل كينالي قطع مسافة 80 كيلومتراً بالحافلة للوصول إلى عمله قادماً من خارج المدينة، للعمل ستة أيام أسبوعياً، وهو يدرك الآن أن بقاءه في الخارج، إذ يفتح الأبواب طوال النهار، يعتبر نشاطاً خطراً بالنسبة له، خصوصاً السفر في حافلة صغيرة مكتظة بالركاب، لكنه لايملك الكثير من الخيارات. ويقول كينالي «أدرك أن الفيروس موجود، وأنا أغسل يدي ولكني لا أستطيع البقاء في الحجر الصحي، فأنا بحاجة إلى المال، لكني سأضطر للقيام بذلك عندما يصبح الخطر حقيقياً».

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ففي يوم الخميس توفي شخص بسبب الفيروس، في حين تم تسجيل 31 إصابة. وكانت ردة فعل سكان نيروبي قد أظهرت انعدام المساواة الصارخ بين أفراد المجتمع في العاصمة.

وبدأت أفواج من الأجانب الموجودين في كينيا مثل موظفي الأمم المتحدة، ومتطوعي المنظمات غير الحكومية بالرجوع إلى أوطانهم، بناء على طلب من سفارات بلادهم. وحتى المقيمين في كينيا قرروا الرحيل، على الرغم من أن أسعار تذاكر السفر أصبحت فلكية.

وأما من تبقى في البلد فقد بدأت الحكومة الكينية في فرض إجراءات حجر صارمة عليه بوتيرة سريعة جداً، وفي غضون أيام من ظهور الحالة الأولى، تم إغلاق حدود الدولة والمدارس، وتشجيع الناس على العمل من المنزل، وخلال الأسبوع الماضي تم إغلاق الحانات والتجمعات الدينية، وتم فرض حظر التجول في الليل.

وبدأ الأثرياء في نيروبي بتخزين المواد الغذائية والبقاء في منازلهم، على أساس العمل من المنزل، والاعتماد على مدخراتهم، وأصبح الحجر الصحي هو عنوان الحياة اليومية لمن يتحملون القيام به.

وفي سوق المنتجات للبيع بالجملة في باركلاندز، كانت الأعمال تبدو طبيعية، والشيء الوحيد الجديد هو محطة لغسل الأيدي أقامها البائعون.

لا حمى شراء

وبخلاف المتاجر في أوروبا والولايات المتحدة، فإن المتاجر هنا لاتزال مليئة بالمواد نظراً لعدم قدرة الناس على الانجراف وراء حمى الشراء، لكن نايس وامبوي، إحدى البائعات في السوق تقول إن الأعمال في حالة تباطؤ الآن نتيجة فيروس كورونا، الذي أدى الى إجراءات الحجر الصحي. وأضافت «لدي الكثير من البضاعة ولكن ليس هناك ما يكفي من الزبائن. ونشعر بالخوف لكننا لن نتوقف عن العمل».

وإلى جانب السوق تجمع سائقو التاكسي الذين ينقلون زبائنهم على دراجات نارية وليس في سيارات، بانتظار الزبائن النادرين في هذه الظروف، وأحدهم فريد جمعة الذي يقول «الأعمال ليست طبيعية، لكننا لا نستطيع العيش في الحجر الصحي، فلدي ثلاثة أطفال وزوجة وليس لدي سوى عملي»، ويفكر جمعة في إرسال عائلته إلى أقاربه خارج العاصمة بالقرب من بحيرة فكتوريا، الأمر الذي يعني أن لديه أفواهاً أقل يجب إطعامها، ولكن إذا فرضت الحكومة الحجر الصحي بصورة شاملة فإنه سيبقى في نيروبي، لأن عائلته الكبيرة تعتمد عليه من أجل المال.

وليس هناك وضوح حول انعدام التوازن بين الحماية من الفيروس وكسب المال لإطعام العائلة أبلغ مما عليه الحال في شرق نيروبي، حيث مجموعة من الأحياء الفقيرة، أحدها حي «داندورا» الذي يتسم بكثافة سكانية ومبانٍ غير رسمية، محاذية لأكبر مكب نفايات في شرق إفريقيا، ورغم أن النشاطات الاجتماعية قد توقفت الآن والمدارس مغلقة، فإن الشوارع لاتزال مزدحمة، والجميع لايزال يبحث عن فرصة لكسب المال بمن فيهم الذين يجدون رزقهم في مكب النفايات.

ويشعر أحد قادة هذا الحي وهو مغني الراب المحلي تشارلز لوكانيا، بأنه ما لم تتدخل الحكومة فإن أحياء مثل الحي الذي يقطن فيه يمكن أن تواجه متاعب جمة، في الوقت الذي يتسارع فيه انتشار الفيروس، ويقول لوكانيا «سينتشر الفيروس سريعاً نتيجة الافتقار للإجراءات الصحية، إذ إننا نفتقر للعيادات، والطواقم الطبية والأطباء، وهذا الأمر يتضح مع انتشار هذه الجائحة».



بخلاف المتاجر في أوروبا والولايات المتحدة، فإن المتاجر في نيروبي لاتزال مليئة بالمواد، نظراً لعدم قدرة الناس على الانجراف وراء حمى الشراء.

على الرغم من أن النشاطات الاجتماعية قد توقفت الآن والمدارس مغلقة شرق نيروبي الفقير، فإن الشوارع لاتزال مزدحمة، والجميع لايزال يبحث عن فرصة لكسب المال بمن فيهم الذين يجدون رزقهم في مكب النفايات.