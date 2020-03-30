خادم الحرمين الشريفين يوجه بعلاج جميع مرضى «كورونا» مجاناً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً بعلاج مرضى «كورونا» من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في المملكة مجاناً.

وأكد الربيعة أن السعودية بين الدول الـ10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص، مشيراً الى تنسيق بين جميع الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا من جهة اخرى، إلى الالتزام بالتعليمات الاحترازية، حيث لا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس.

أما بالنسبة الى العلاج، فقال الربيعة إنه لا يوجد إلى الآن أي علاج معتمد أو ثابت لـ«كورونا»، وبشأن اللقاحات فإنها تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها.