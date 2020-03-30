كوريا الشمالية تطلق أكبر عدد من الصواريخ خلال أزمة «كورونا»

المصدر: عواصم - رويترز

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، في إطار سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها «غير لائقة» في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وهما ثامن وتاسع الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية، في أربع جولات من التجارب هذا الشهر، مع مواصلة القوات الكورية الشمالية تدريبات عسكرية عادة ما يشرف عليها زعيم البلاد، كيم جونغ أون.

ويعد هذا أكبر عدد من الصواريخ تطلقه بيونغ يانغ خلال شهر واحد، وقالت هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية إن «مقذوفين اثنين قصيري المدى أُطلقا من منطقة ونسان الساحلية، وحلّقا لمسافة 230 كيلومتراً وبلغ أقصى ارتفاع لهما 30 كيلومتراً». وأضافت: «في موقف يواجه العالم كله مصاعب بسبب فيروس (كوفيد-19)، فإن هذا النوع من العمل العسكري من جانب كوريا الشمالية غير لائق بالمرة، وندعو إلى التوقف فوراً»، فيما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن المقذوفين لم يسقطا في أرض يابانية أو في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.