محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإندونيسي جهود مواجهة فيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الثنائي، وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات فيروس «كورونا» والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.

وناقش سموه ورئيس إندونيسيا، خلال الاتصال، إمكانات التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة تحدي «فيروس كورونا»، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لوقف الفيروس، واحتواء تداعياته الخطيرة على المستويات كافة، إنسانياً وصحياً واقتصادياً. وقدّم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس الإندونيسي وعائلته، في وفاة السيدة والدته، داعياً الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، كما قدم سموه تعازيه في ضحايا فيروس «كورونا»، متمنياً للمصابين السلامة والشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب رئيس إندونيسيا عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أبداه من مشاعر صادقة وتضامن إنساني، تجاه بلاده خلال هذه الظروف الحرجة، والتحدي الذي يواجهه العالم أجمع، مؤكداً اعتزازه بعمق علاقات الصداقة المتميزة، وحرصه على دعم التعاون الثنائي وترسيخه بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وثمن الرئيس جوكو ويدودو المبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعاون دولة الإمارات وتضامنها الإنساني مع مختلف دول العالم، التي تحتاج إلى مساعدة ودعم خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء «كورونا»، والحد من انتشاره وتأثيره في الجوانب الإنسانية والصحية والاقتصادية لشعوب العالم كافة ودوله، مؤكدين أن التعاون المشترك والتضامن الإنساني ضرورتان ملحّتان خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، الذي يواجه تحدياً مشتركاً يتطلب استجابة دولية مشتركة للسيطرة والقضاء على الوباء.

من جهة أخرى، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تمنياتنا بالشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة.. تحدي (فيروس كورونا المستجد) سنواجهه، بإذن الله، بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء».

محمد بن زايد بحث خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس إندونيسيا العلاقات الثنائية .